آسياسيل تؤكد التزامها الكامل وتسدد جميع التزاماتها المالية للحكومة العراقية

وأوضحت الشركة في بيان، انه "لا يوجد حالياً أي التزام مترتب على الشركة تجاه الدولة، وذلك في إطار التزامها المستمر بالشفافية والانضباط المالي والعمل وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها".ويأتي هذا الالتزام، وفق البيان، "انسجاماً مع دور آسياسيل كشريك وطني مسؤول، يسهم في دعم وتعزيز ، وبما يعكس نموذجاً إيجابياً للشراكة الصحية والمستدامة بين القطاعين العام والخاص".وتقدمت آسياسيل "بالشكر والتقدير إلى والاتصالات على تعاونها المهني ودورها التنظيمي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم بيئة عمل مؤاتیة مستدامة لقطاع الاتصالات في "، مجددة "التزامها بدورها كشريك وطني مسؤول، يفي بجميع التزاماته ويواصل الاستثمار في تطوير قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".