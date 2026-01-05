تنويه حكومي للعراقيين: المدفعية ستطلق (21) إطلاقة صباح الغد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "نسترعي انتباه المواطنين الكرام إلى أن المدفعية العراقية ستقوم بإطلاق (21) إطلاقة في صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6 كانون الثاني 2026 في العاصمة ، وذلك احتفاءً بالذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل".وأضافت "قد تُسمع أصوات تلك الإطلاقات في عدد من مناطق العاصمة، الأمر الذي يأتي ضمن الفعاليات الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة الوطنية".