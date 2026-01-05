الصفحة الرئيسية
2026-01-05
في العراق.. إنقاذ حيوانات احتجزت لأيام دون ماء وطعام
محليات
2026-01-05 | 09:50
محليات
2026-01-05 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
540 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أخلت فرق الدفاع المدني في
العراق
، اليوم الاثنين، مجموعة من الحيوانات المحتجزة في مكان مغلق بظروف غير ملائمة، دون تزويدها بماء وطعام لعدة أيام.
وتُركت الحيوانات محجوزة في أقفاص داخل أحد محلات بيع الحيوانات في
مدينة الرمادي
بمحافظة
الأنبار
غرب البلاد، دون طعام أو ماء لثلاثة أيام متتالية.
وأنقذت فرق الدفاع المدني الحيوانات المحتجزة، وقامت بكسر أقفال المحل وتخليص هذه الحيوانات من الإهمال الذي تعرضت له.
وقالت
مديرية الدفاع المدني
في بيان لها تابعته
السومرية نيوز
، إن "الإهمال برعاية هذه الحيوانات من قبل المسؤولين عنها، جعلها تتدخل وتكسر الأقفال وتُخرج هذه الحيوانات من أقفاصها".
وأشاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل فرق الدفاع المدني لإنقاذ هذه الحيوانات، وأكدوا "على ضرورة محاسبة من يتعمد إهمال الحيوانات كونها أرواحا تحتاج لرعاية واهتمام".
وتبادر منظمات مجتمعية مدنية وأفراد برعاية الحيوانات في
العراق
، وتقديم الطعام والعلاج والمأوى لها، ونشر حملات توعية لرعاية الحيوانات وعدم إلحاق الأذى بها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
