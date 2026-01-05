في العراق.. إنقاذ حيوانات احتجزت لأيام دون ماء وطعام

وتُركت الحيوانات محجوزة في أقفاص داخل أحد محلات بيع الحيوانات في بمحافظة غرب البلاد، دون طعام أو ماء لثلاثة أيام متتالية.وأنقذت فرق الدفاع المدني الحيوانات المحتجزة، وقامت بكسر أقفال المحل وتخليص هذه الحيوانات من الإهمال الذي تعرضت له.وقالت في بيان لها تابعته ، إن "الإهمال برعاية هذه الحيوانات من قبل المسؤولين عنها، جعلها تتدخل وتكسر الأقفال وتُخرج هذه الحيوانات من أقفاصها".وأشاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل فرق الدفاع المدني لإنقاذ هذه الحيوانات، وأكدوا "على ضرورة محاسبة من يتعمد إهمال الحيوانات كونها أرواحا تحتاج لرعاية واهتمام".وتبادر منظمات مجتمعية مدنية وأفراد برعاية الحيوانات في ، وتقديم الطعام والعلاج والمأوى لها، ونشر حملات توعية لرعاية الحيوانات وعدم إلحاق الأذى بها.