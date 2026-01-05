لماذا يسبب البرد في العراق الامراض خلافا عن غيره في مناطق اخرى؟

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعتها ، ان "انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء (طقس جاف)، يزيد إحساس الإنسان بالبرودة، حتى وإن لم تكن درجات الحرارة منخفضة جدا"، مشيرا الى ان "ذلك يعود إلى أن الهواء الجاف يسبب فقدان حرارة الجسم، لأنه يسمح بتبخر الرطوبة من سطح الجلد بسرعة أكبر، مما يرفع من الإحساس بالبرودة مقارنة بالهواء الرطب الذي يقلل نسبيا من فقدان حرارة الجسم".وأضاف ان "هذا التاثير واضح في ، من خلال بعض عند تأثر البلاد بكتل هوائية قطبية، وهذه الكتل تمتاز بانخفاض درجات الحرارة وجفافها، فتسود أجواء باردة وجافة، ويكون الإحساس بالبرودة أشد مما تشير إليه القراءات الفعلية، خصوصا خلال ساعات الليل والصباح الباكر".وبين ان "هذا الشعور يزداد مع نشاط الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية المرافقة لتلك الكتل، إذ تعمل الرياح على تسريع انتقال الحرارة من الجسم إلى الهواء المحيط، ما يعرف بعامل تبريد الرياح"، لافتا الى ان "الكثير يشعرون ببرودة قاسية في مثل هذه الحالات، حتى في المناطق التي لا تنخفض فيها درجات الحرارة إلى مستويات متدنية جدا، لتصبح البرودة الجافة لبعض فترات في العراق".