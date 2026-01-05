بغداد.. الدفاع الدفاع تسيطر على حريق بمخزن للألعاب النارية

أعلنت الدفاع المدني، الاثنين، أن فرقها سيطرت على حريق التهم مخزنا للألعاب النارية بمنطقة في .

وقالت المديرية في بيان، "نجحت فرق الدفاع المدني مساء هذا اليوم الاثنين في فرض سيطرتها الكاملة وتطويق النيران التي التهمت منزلاً يُستخدم كمخزن للألعاب النارية، بمساحة 250 مترًا مربعًا، وهو مخالف لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، في منطقة بمدينة ببغداد".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وأشركت عشر فرق إطفاء متخصصة بكامل طواقمها مدعومة بعجلات حوضية ساندة، وبدأت بإبعاد النيران عن الدور المجاورة، ثم أكملت عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة التامة على الحريق، رغم شدة اشتعال الألعاب النارية وانفجارها أمام رجال الدفاع المدني، وأنهت الفرق أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية".



ولفت بيان الدفاع المدني الى أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من رغم التحذيرات السابقة للمديرية".