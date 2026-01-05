السامرائي يهنئ بعيد الجيش: قدّموا الدم والروح دفاعاً عن العراق

هنأ رئيس تحالف العزم ، بذكرى تأسيس الجيش العراقي، معتبرا أن رجاله قدّموا الدم والروح دفاعاً عن ووحدته.

وقال في بيان، "في ذكرى تأسيس الجيش العراقي، نستحضر بكل فخر واعتزاز تضحيات رجاله الأبطال الذين كانوا وما زالوا حصن الوطن وسياجه، وقدّموا الدم والروح دفاعاً عن ووحدته، وحموا أمنه في أصعب المراحل".

وأضاف "تحية إجلال لجيشنا، والرحمة والرضوان لشهدائه".