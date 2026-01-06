موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى تكون مقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية"، مبينة ان "طقس بعد غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية بعد الظهر وتساقط الثلوج فوق ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في "، مشيرة الى ان "طقس السبت القادم سيكون غائماً ممطراً على العموم وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، مع تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد".