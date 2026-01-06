مصرف عراقي: نعمل خلال العطل الرسمية

وذكر اعلام المصرف في بيان تابعته ، أنه "استنادا الى توجيهات تقرر فتح جميع فروع لاستقبال الزبائن خلال ايام العطل الرسمية من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر ويقتصر الدوام خلال هذه الفترة على استلام وترويج الحوالات الخارجية والبيان الجمركي المسبق فقط ولن يتم اجراء اي عمليات مصرفية اخرى غير التي تم ذكرها أعلاه".واضاف، ان "الدوام يستمر في المصرف خلال ايام العطل الرسمية لغاية الـ31 من كانون الثاني الحالي".