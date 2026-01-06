حقق نجاحا خلال عام وأعاد الثقة للمواطنين.. 911 شمل عراقيي الخارج والسائحين بالداخل

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حقق نجاحا خلال عام وأعاد الثقة للمواطنين.. 911 شمل عراقيي الخارج والسائحين بالداخل

محليات

2026-01-06 | 02:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حقق نجاحا خلال عام وأعاد الثقة للمواطنين.. 911 شمل عراقيي الخارج والسائحين بالداخل
446 شوهد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن رقم الطوارئ 911 استقبل شكاوى ومناشدات من مواطنين مقيمين في بلدان أخرى، فيما أشارت الى أنه حقق نجاحا متميزا وأعاد الثقة للمواطنين.

وقال مدير مديرية السيطرة والاستجابة (911)، العميد رائد عبد الكريم، للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "المديرية نجحت في زرع ثقة المواطنين بالحكومة، وبعد مرور عام كامل على افتتاح رقم الطوارئ الموحد 911 في العراق، فهو حلقة مباشرة ورقمية وصوتية ونصية لإيصال كافة الاستغاثات وطلبات المساعدة، فضلاً عن الشكوى والاستفسارات بين ملايين العراقيين والأجهزة الأمنية والخدمية الأخرى".
 
وأضاف أن "رقم الطوارئ الموحد 911 لم يقتصر على المواطنين من داخل العراق، وإنما على السائحين ورجال الأعمال والدبلوماسيين والسائحين في الزيارات المليونية، حيث فعلنا لهم خدمة الاتصال الدولي التجوال ويتصلون عند الحاجة بطلب المساعدة والإستغاثة 911 في جميع محافظات العراق عند دخولهم أرض البلد، وكذلك على المواطنين العراقيين المهاجرين خارج البلد".
 
وتابع: "استقبلنا العديد من الشكاوى والمناشدات وطلب المساعدة للمواطنين المقيمين في بلدان أخرى عبر التطبيقات والهواتف الذكية ،مما ساهم في نقل المعلومة وتفكيك العديد من الشبكات والعصابات الإرهابية والاتجار بالبشر والمخدرات الدولية العابرة لحدود البلد".
 
وأشار إلى أن "مديرية 911 حققت بعد عام من عملها طفرة نوعية وزرعت الثقة بين المواطن والحكومة بعد تيقنهم من الاستجابة لمناشداتهم وطلباتهم في جميع الأوقات صباحاً ومساء وعلى مدار 24 ساعة وبكافة اللغات"، موضحاً أن "متابعة تنفيذ هذه الشكاوى والمناشدات وكذلك سرعة الاستجابة زرعت الثقة بين المواطن والحكومة".
 
 
 
ما هو الخط الساخن 911 في العراق؟
 
يُعد رقم الاستجابة الطارئ الموحد (911) العمود الفقري لنظام الطوارئ في جمهورية العراق، حيث تم اعتماده رسميًا ليكون المرجع الوطني الأول لتلقي البلاغات والحالات الطارئة، دون الحاجة إلى تحقق مسبق أو حضور شخصي، وبآلية استجابة فورية تعمل على مدار الساعة.
 
ويهدف هذا النظام إلى توحيد جهود جميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، بما يضمن:
 
• سرعة الاستجابة للحوادث
 
• رفع كفاءة الأداء الأمني
 
• تعزيز الأمان العام
 
• ترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية
 
 
 تنويه مهم للمواطنين
 
عند اتصال المواطن بأي رقم من الأرقام المدرجة أدناه، يتم تحويل المكالمة تلقائيًا إلى رقم الطوارئ الموحد (911)، ليتم التعامل معها من خلال مركز القيادة والسيطرة المركزي.
 
الخطوط الساخنة المضمّنة ضمن رقم الطوارئ الموحد (911).
 
 
الأمن والسلامة العامة
 
• 104 – شرطة النجدة: الإبلاغ عن الحالات الطارئة الأمنية
• 130 – العمليات المشتركة: البلاغات الأمنية الطارئة
• 427 – شرطة بغداد: الحوادث والقضايا الأمنية داخل العاصمة
• 594 – شرطة المحافظات: التواصل مع الشرطة في عموم المحافظات
• 193 – جهاز الأمن الاتحادي: القضايا الأمنية والإرهابية
 
الحوادث والطوارئ
 
• 115 – دائرة الإطفاء: الحرائق والحوادث
• 404 – مكافحة المتفجرات: الإبلاغ عن وجود متفجرات أو تهديدات
 
 
 
الاستخبارات والأمن الوطني
 
• 144 – وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية:
المضاربون بالعملة، التلاعب بسعر الصرف، تزوير العملة
• 476 – استخبارات اتحادية: الإرهاب والجرائم المنظمة
• 427 – الأمن الاتحادي: معلومات واستفسارات أمنية
• 178 – جهاز الأمن الوطني: جرائم المخدرات
 
 

الأسرة والمجتمع
 
• 139 – حماية الأسرة والطفل:
العنف الأسري، الإساءة للأطفال، التهديدات الأسرية
• 497 – الشرطة المجتمعية: الدعم الاجتماعي والأمني
 
 

الجريمة المنظمة والمخدرات
• 186 – مكافحة الجريمة المنظمة:
تهريب البشر، غسل الأموال، التهريب التجاري
• 533 – جهاز مكافحة المخدرات:
التعاطي، الترويج، التجارة بالمخدرات
 
 
المرور والطاقة
الاستفسارات، الشكاوى، الغرامات (24 ساعة)
• 455 – سيطرة المرور: مشاكل الطرق وحركة السير
• 515 – شرطة الطاقة:
التجاوزات وسرقات التيار الكهربائي
 
 

الوثائق والهويات والسلاح
 
• 499 – مديرية الوثائق والهويات:
الهويات المزورة وتزوير الوثائق
• 499 – مديرية الهويات وإجازات السلاح:
الاستفسار عن حيازة وحمل السلاح
 
السيطرات والشكاوى
 
• 535 – شؤون السيطرات:
التجاوزات أو سوء المعاملة في نقاط التفتيش
• 5604 – قسم شكاوى المواطنين – وزارة الداخلية
 
ولم يعد رقم 911 مجرد خط طوارئ، بل منظومة أمنية وطنية موحدة تختصر عشرات الأرقام والخدمات في بوابة واحدة، وتُعد من أهم ركائز الأمن والاستجابة السريعة في العراق.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
Play
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
Play
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
Play
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
Play
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
Live Talk
Play
Live Talk
الفلامنكو بين الجمال والتهديد - Live Talk - الحلقة ١٩٦ | 2025
10:30 | 2026-01-05
Play
الفلامنكو بين الجمال والتهديد - Live Talk - الحلقة ١٩٦ | 2025
10:30 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
Play
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
Play
التنسيقية تحشو البنادق والعصـ.ائب تنفي الصلة - من الأخير م٢ - حلقة ١١٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
Play
العراق في دقيقة 5-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
Play
نشرة ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-05
Live Talk
Play
Live Talk
الفلامنكو بين الجمال والتهديد - Live Talk - الحلقة ١٩٦ | 2025
10:30 | 2026-01-05
Play
الفلامنكو بين الجمال والتهديد - Live Talk - الحلقة ١٩٦ | 2025
10:30 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02

اخترنا لك
توضيح رسمي بشان نزاع عائلي حول عقارات وعجلات
05:45 | 2026-01-06
حقيقة وجود ازمة بغاز الطبخ في العراق
05:08 | 2026-01-06
مصرف عراقي: نعمل خلال العطل الرسمية
02:01 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
00:47 | 2026-01-06
السامرائي يهنئ بعيد الجيش: قدّموا الدم والروح دفاعاً عن العراق
16:11 | 2026-01-05
كتائب حزب الله: المرحلة المقبلة في العراق تحتاج إلى حكومة عادلة
15:58 | 2026-01-05

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.