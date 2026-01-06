حقق نجاحا خلال عام وأعاد الثقة للمواطنين.. 911 شمل عراقيي الخارج والسائحين بالداخل

أعلنت ، اليوم الاثنين، أن رقم الطوارئ 911 استقبل شكاوى ومناشدات من مواطنين مقيمين في بلدان أخرى، فيما أشارت الى أنه حقق نجاحا متميزا وأعاد الثقة للمواطنين.

وقال السيطرة والاستجابة (911)، العميد رائد ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المديرية نجحت في زرع ثقة المواطنين بالحكومة، وبعد مرور عام كامل على افتتاح رقم الطوارئ الموحد 911 في ، فهو حلقة مباشرة ورقمية وصوتية ونصية لإيصال كافة الاستغاثات وطلبات المساعدة، فضلاً عن الشكوى والاستفسارات بين ملايين العراقيين والأجهزة الأمنية والخدمية الأخرى".

وأضاف أن "رقم الطوارئ الموحد 911 لم يقتصر على المواطنين من داخل العراق، وإنما على السائحين ورجال الأعمال والدبلوماسيين والسائحين في الزيارات المليونية، حيث فعلنا لهم خدمة الاتصال الدولي التجوال ويتصلون عند الحاجة بطلب المساعدة والإستغاثة 911 في جميع محافظات العراق عند دخولهم أرض البلد، وكذلك على المواطنين العراقيين المهاجرين خارج البلد".

وتابع: "استقبلنا العديد من الشكاوى والمناشدات وطلب المساعدة للمواطنين في بلدان أخرى عبر التطبيقات والهواتف الذكية ،مما ساهم في نقل المعلومة وتفكيك العديد من الشبكات والعصابات الإرهابية والاتجار بالبشر والمخدرات الدولية العابرة لحدود البلد".

وأشار إلى أن "مديرية 911 حققت بعد عام من عملها طفرة نوعية وزرعت الثقة بين المواطن والحكومة بعد تيقنهم من الاستجابة لمناشداتهم وطلباتهم في جميع الأوقات صباحاً ومساء وعلى مدار 24 ساعة وبكافة اللغات"، موضحاً أن "متابعة تنفيذ هذه الشكاوى والمناشدات وكذلك سرعة الاستجابة زرعت الثقة بين المواطن والحكومة".

ما هو الخط الساخن 911 في العراق؟



يُعد رقم الاستجابة الطارئ الموحد (911) العمود الفقري لنظام الطوارئ في جمهورية العراق، حيث تم اعتماده رسميًا ليكون المرجع الوطني الأول لتلقي البلاغات والحالات الطارئة، دون الحاجة إلى تحقق مسبق أو حضور شخصي، وبآلية استجابة فورية تعمل على مدار الساعة.

ويهدف هذا النظام إلى توحيد جهود جميع مفاصل وتشكيلات ، بما يضمن:

• سرعة الاستجابة للحوادث

• رفع كفاءة الأداء الأمني

• تعزيز الأمان العام

• ترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية

تنويه مهم للمواطنين



عند اتصال المواطن بأي رقم من الأرقام المدرجة أدناه، يتم تحويل المكالمة تلقائيًا إلى رقم الطوارئ الموحد (911)، ليتم التعامل معها من خلال والسيطرة المركزي.

الخطوط الساخنة المضمّنة ضمن رقم الطوارئ الموحد (911).

الأمن والسلامة العامة



• 104 – شرطة النجدة: الإبلاغ عن الحالات الطارئة الأمنية

• 130 – : البلاغات الأمنية الطارئة

• 427 – شرطة : الحوادث والقضايا الأمنية داخل العاصمة

• 594 – شرطة المحافظات: التواصل مع الشرطة في عموم المحافظات

• 193 – : القضايا الأمنية والإرهابية

الحوادث والطوارئ



• 115 – دائرة الإطفاء: الحرائق والحوادث

• 404 – مكافحة المتفجرات: الإبلاغ عن وجود متفجرات أو تهديدات

الاستخبارات والأمن الوطني

• 144 – وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية:

المضاربون بالعملة، التلاعب بسعر الصرف، تزوير العملة

• 476 – استخبارات اتحادية: الإرهاب والجرائم المنظمة

• 427 – : معلومات واستفسارات أمنية

• 178 – جهاز : جرائم



الأسرة والمجتمع



• 139 – حماية الأسرة والطفل:

العنف الأسري، الإساءة للأطفال، التهديدات الأسرية

• 497 – الشرطة المجتمعية: الدعم الاجتماعي والأمني



الجريمة المنظمة والمخدرات

• 186 – مكافحة الجريمة المنظمة:

تهريب البشر، غسل الأموال، التهريب التجاري

• 533 – جهاز :

التعاطي، الترويج، التجارة بالمخدرات

المرور والطاقة



• 440 – :

الاستفسارات، الشكاوى، الغرامات (24 ساعة)

• 455 – سيطرة المرور: مشاكل الطرق وحركة السير

• 515 – شرطة الطاقة:

التجاوزات وسرقات التيار الكهربائي



الوثائق والهويات والسلاح



• 499 – مديرية الوثائق والهويات:

الهويات المزورة وتزوير الوثائق

• 499 – مديرية الهويات وإجازات السلاح:

الاستفسار عن حيازة وحمل السلاح

السيطرات والشكاوى



• 535 – شؤون السيطرات:

التجاوزات أو سوء المعاملة في نقاط التفتيش

• 5604 – قسم شكاوى المواطنين – وزارة الداخلية

ولم يعد رقم 911 مجرد خط طوارئ، بل منظومة أمنية وطنية موحدة تختصر عشرات الأرقام والخدمات في بوابة واحدة، وتُعد من أهم ركائز الأمن والاستجابة السريعة في العراق.