حقيقة وجود ازمة بغاز الطبخ في العراق

وقال للشركة أنمار علي حسين في بيان ورد لـ ، ان "معدلات الشركة الإنتاجية اليومية من اسطوانات الغاز السائل وصلت الى أكثر من 160 ألف اسطوانة في المعامل الحكومية الموزعة على مناطق ".وبين ان "معاملنا المنتشرة في بغداد تعمل بوتيرة متصاعدة خاصةً ونحن بذروة البارد ، حيث كان معدل الإنتاج في السابق يصل تقريبًا 120 الى 130 الف اسطوانة يومياً ، لكن ملاكاتنا تعمل على مدار الأسبوع من أجل تلبية احتياجات المواطنين من مادة غاز الطبخ".وأشار إلى ان "لدى الشركة خزينٍ كافٍ من إسطوانات الغاز السائل"، مطمئنا المواطنين ان "الشركة تواصل عملها وبشكل متواصل من أجل إيصال أسطوانات الغاز لجميع مناطق بغداد والمحافظات".ودعا اﻟﻰ "عدم الوثوق بما يشاع وينشر عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوجود ازمة بمادة الغاز وإنه متوفر وبشكل مستمر".