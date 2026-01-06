توضيح رسمي بشان نزاع عائلي حول عقارات وعجلات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "بعد انتشار مقطع فيديو على لعائلة تناشد وقائد شرطة بالتدخل لرفع الحيف عنهم، وحسب توجيهات الوزير بأستقبال العائلة ومعرفة ملابسات الحادث، استقبل قائد شرطة الرصافة العائلة في مكتبه للاطلاع على تفاصيل الموضوع، وتبين أن موضوع الدعوى يعود إلى سنة 2021، وهو عبارة عن نزاع عائلي حول عقارات وعجلات".واضافت ان "التدقيق في سجلات مركز شرطة الأمين بين أن المتوفى كان قد أوقف على ذمة دعاوى اعتداء وخلافات عائلية في 31 آب 2024، وأُطلق سراحه بكفالة قانونية في 15 أيلول 2024 وهو بصحة جيدة، كما أظهرت الوثائق أن وفاته حدثت بتاريخ 30 كانون الأول 2025، أي بعد مرور أكثر من سنة وثلاثة أشهر على إخلاء سبيله، مما يجعل ادعاءات ذويه بشأن أسباب وفاته غير مقنعة وتفتقر إلى الدليل الواقعي".وذكر ان "قائد شرطة بغداد الرصافة وجه بفتح تحقيق بهذا الموضوع وتشكيل مجلس تحقيقي على الضابط المقصر في حسم الاوراق التحقيقية وأعطاء كل ذي حق حقه وفق القانون".