توضيح حكومي جديد بشأن أزمة "غاز الطبخ"

وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، إنه "لا توجد أي أزمة حقيقية بأسطوانات الغاز، وما يحدث الآن عبارة عن تشويش متعمد من بعض الناقلين، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم"، لافتاً الى أن "غاز (الطبخ) موجود في جميع محطات التجهيز وبكميات كبيرة"، بحسب ما نقلت .وأضاف أن "الوزارة ستقوم بأرسال شحنات من الغاز للمحطات، ولأي منطقة تحتاج الى الغاز"، مشيراً الى أن "الوزارة قامت بتصدير أكثر من 20 ألف طن من الغاز مؤخراً ".وأوضح بزون أن " لديه اكتفاء ذاتي من الغاز السائل"، مبيناً أن "الوزارة لديها حالياً شحنات جديدة معدة للتصدير".