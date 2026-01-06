الصفحة الرئيسية
التعرفة الجمركية الجديدة تشعل سوق الهواتف النقالة.. وتجار يناشدون الحكومة
محليات
2026-01-06 | 07:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
963 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
نظم اصحاب محال بيع الهواتف النقالة في منطقة
زيونة
ببغداد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد قرار رفع التعرفة
الجمركية
.
وقال احد اصحاب محال الهواتف النقالة لـ
السومرية نيوز
، ان "الضريبة ارتفعت الى 33 بالمئة، حيث كانت الضريبة في السابق على حاوية الاكسسوارات هي 4 ملايين ونصف
المليون دينار، الا انه في الوقت الحالي اصبح 33 بالمئة".
ودعا الحكومة الى "مراجعة قرار فرض ضريبة 33 بالمئة"، مبينا ان "هذا القرار مجحف".
فيما اكد تاجر اخر ان "التعرفة
الجمركية
الجديدة فرضت على التجار"، موضحا ان "التعرفة ارتفعت من 6.5 بالمئة الى 33 بالمئة"
وتابع "هاتف الايفون يستورد بـ1300 دولار وندفع عنه ضريبة 36 دولارا، اما الان اصبح الدفع 425 دولارا مما سبب ارباك بالسوق واوقف التجارة".
واشار تاجر ثالث الى ان "الحاوية كنا ندفع عنها 4.5 ملايين دينار اما بعد التعرفة الجديدة ندفع 35 الف دولار"، موضحا ان "كل
موبايل
زاد عن سعره 150 الف دينار وهذا يؤدي الى ركود في السوق".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
زيونة
هواتف
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجمركية
موبايل
بغداد
ايفون
اخترنا لك
في عيده الـ 105.. الجيش العراقي يرسم الفخر والحضور الفاعل عالميا وعربيا
11:53 | 2026-01-06
السيطرة على حريق داخل سوق باب الدروازة في بغداد
11:30 | 2026-01-06
العثور على عجلة بداخلها قتيل في جسر ديالى
11:25 | 2026-01-06
توضيح من نقابة المحامين حول قرار محكمة التمييز بأداء المبالغ المترتبة بذمتها
11:01 | 2026-01-06
تبدأ الجمعة من دهوك.. موجة ثلوج جديدة تجتاح كردستان
10:50 | 2026-01-06
سحب يد محافظ الديوانية وإحالته إلى لجنة تحقيقية
10:03 | 2026-01-06
