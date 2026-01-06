التعرفة الجمركية الجديدة تشعل سوق الهواتف النقالة.. وتجار يناشدون الحكومة

وقال احد اصحاب محال الهواتف النقالة لـ ، ان "الضريبة ارتفعت الى 33 بالمئة، حيث كانت الضريبة في السابق على حاوية الاكسسوارات هي 4 ملايين ونصفالمليون دينار، الا انه في الوقت الحالي اصبح 33 بالمئة".ودعا الحكومة الى "مراجعة قرار فرض ضريبة 33 بالمئة"، مبينا ان "هذا القرار مجحف".فيما اكد تاجر اخر ان "التعرفة الجديدة فرضت على التجار"، موضحا ان "التعرفة ارتفعت من 6.5 بالمئة الى 33 بالمئة"وتابع "هاتف الايفون يستورد بـ1300 دولار وندفع عنه ضريبة 36 دولارا، اما الان اصبح الدفع 425 دولارا مما سبب ارباك بالسوق واوقف التجارة".واشار تاجر ثالث الى ان "الحاوية كنا ندفع عنها 4.5 ملايين دينار اما بعد التعرفة الجديدة ندفع 35 الف دولار"، موضحا ان "كل زاد عن سعره 150 الف دينار وهذا يؤدي الى ركود في السوق".