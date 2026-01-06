ذي قار تغلق جسر الزيتون وتتجه لرفعه بشكل كامل

وقالت المديرية في بيان، "تم يوم الثلاثاء الموافق 2026/1/6 إجراء المعاينة الميدانية لجسر الحالي، وبالتعاون مع الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة ، وذلك لغرض الوقوف على الأضرار الحاصلة في الركائز الأنبوبية للجسر".وأضاف البيان، "وبسبب ما تم تشخيصه من أضرار تشكل خطورة على سلامة وأرواح سالكي الجسر، سيتم مفاتحة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات حول غلقه ومنع مرور المركبات عليه بشكل تام، لحين رفعه بصورة نهائية من قبل الشركة المنفذة بعد اكتمال إنجاز الجسر المعلّق البديل".