"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة

وذكر بيان للوزارة، "بمُناسبة عيد الجيش والشرطة العراقيُة البطلة، وجّه وزير التربية المديريات العامّة للتربية جميعاً بإقامة احتفالية داخل المدارس في عموم ، وذلك يوم الخميس الموافق 8 / 1 / 2026".وأضاف البيان، ان ذلك يأتي "استذكاراً لتضحيات قواتنا المسلحة وصنوفها كافة، لما قدّموه من ملاحم بطوليّة دفاعاً عن العراق، وتتويجاً لتضحياتهم في حماية الوطن، وصون سيادته، وترسيخ الأمن والاستقرار".