التربية تعتمد ضوابط جديدة لادارة المؤسسات الاهلية

وذكر بيان للوزارة، ان " العام والاهلي والاجنبي قررت اعتماد ضوابط جديدة لتولي مهام الادارة في المؤسسات التربوية الاهلية (منصب مدير ومعاون مدير) حيث نصت التعليمات الوزارية، ان يكون المرشح حاصلا على مؤهل تربوي من كليات التربية او الكليات الساندة لها، كما أكدت الضوابط على إلغاء جميع الموافقات السابقة وانهاء تكليف مديري ومعاوني المؤسسات التربوية الاهلية من خريجي الكليات غير التربوية مع الزام المؤسسات بترشيح ادارات بديلة خلال مدة اقصاها نهاية امتحانات نصف السنة للعام الدراسي ٢٠٢٥_ ٢٠٢٦".ادناه الوثيقة: