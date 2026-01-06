سحب يد محافظ الديوانية وإحالته إلى لجنة تحقيقية

وذكر بيان للمحافظة، أن " عقد جلسته الطارئة السادسة والثلاثين، وصوت على قرار سحب يد محافظ لمدة 30 يومًا، وإحالته إلى لجنة تحقيقية".وأشار إلى، أن "المجلس كلف النائب الأول لمحافظ الديوانية لإدارة المحافظة لحين انتهاء التحقيقية"، موضحاً، أنه "تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لاستجواب المحافظ".