تبدأ الجمعة من دهوك.. موجة ثلوج جديدة تجتاح كردستان

وذكر بيان للهيئة، أن "موجة من الأمطار والثلوج ناتجة عن كتلة هوائية باردة ستبدأ مساء الجمعة الموافق 9 من الشهر الجاري، حيث ستنطلق أولاً من وإدارة والمناطق الجبلية، لتمتد لاحقاً إلى وإدارة سوران".وأضاف البيان، أن "تأثير الموجة سيشتد في الساعات المتأخرة من ليلة الجمعة، حيث ستشهد المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر تساقطاً للثلوج، لتشمل الموجة محافظتي وحلبجة وإدارة رابرين، فيما تصل صباح السبت وبكثافة أقل إلى إدارة گرميان".