السيطرة على حريق داخل سوق باب الدروازة في بغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني نجحت مساء اليوم الثلاثاء في السيطرة على إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من طابقين، تستخدم كقيصرية ومحال تجارية لبيع الملابس، مخالفة لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في سوق باب الدروازة في ببغداد، دون تسجيل أي إصابات بشرية مع تقليل الأضرار المادية".وأضاف البيان، الى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران من عدة محاور، رغم ضيق القيصرية والسوق التجاري، وأبعدت الحريق عن البنايات المجاورة. بعد ذلك، بدأت بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى وسط البناية المحترقة، لتنهي الحريق في وقت قياسي وبمهنية عالية، بعد أن زجّت بعجلاتها التخصصية الحديثة، مدعومة بالعجلات الحوضية الساندة وكامل طواقمها".وأشار إلى أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة عن رغم التحذيرات السابقة للمديرية".