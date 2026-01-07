نحتاج 5 اضعافه للاطمئنان.. الخزين المائي ارتفع 1% فقط رغم الجولات المطرية والسيول

وقال معاون المدير العامِّ للهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل، السهلاني، إنَّ "الخزانات الحاليَّة، رغم تحسّن مستوياتها، إلّا أنّها ما تزال منخفضةً مقارنةً بسعتها الكاملة، حيث يبلغ الفراغ الخزني 80%"، اما الامطار الأخيرة فلم تضيف سوى 1 مليار متر مكعب.وأضاف أنَّ "الخزين المائيَّ المطمئن للبلاد يجب ألّا يقلّ عن (18) مليار مترٍ مكعّبٍ، بينما سجَّلتْ خزانات نهاية الصيف الماضي أدنى مستوى منذ (70) عاماً بـ(3) مليارات مترٍ مكعّبٍ، مقابل أكثر من (55) ملياراً منتصف (2019)".وأشار السهلاني إلى أهميَّة متابعة الواردات المائيَّة القادمة من دول الجوار والإدارة الرشيدة للخزين الإستراتيجيِّ، تحسّباً لأيِّ تقلّباتٍ مناخيَّةٍ أو مائيَّةٍ خلال الأشهر المقبلة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف أنَّ وزارتي الموارد المائيَّة والزراعة، نفّذتا خططاً مشتركةً لمواجهة آثار موجات الجفاف المتكرِّرة، تضمَّنتْ حفر آبارٍ جديدةٍ لدعم الفلاحين وحماية المحاصيل الإستراتيجيَّة، في ظلِّ انخفاض حصص نهري والفرات بنسبة الثلثين خلال الـ(25) عاماً الماضية.وفقا لذلك فهذا يعني ان الامطار الأخيرة رفعت الخزين المائي من 3 مليار م3 الى 4 مليار م3 فقط، في الوقت الذي يجب ان يكون الخزين المطمئن 18 مليار م3، وبينما يوجد 4 مليار م3 مياه الان، فان الفراغ الخزني يبلغ اكثر من 90 م3.