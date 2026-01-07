بـ6 قواطع خدمية.. أمانة بغداد تستكمل خطتها للزيارة الرجبية وتبدأ التنفيذ الأحد

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل، أن أجرى جولة ميدانية في ، اطّلع خلالها على مستوى الخدمات المقدمة من قبل دائرة البلدية للزائرين، كما التقى بأمين العتبة ، حيث جرى بحث خطة تطوير ومقتربات العتبة المقدسة، إضافة إلى مناقشة سبل إنجاح الزيارة وتقديم خدمات متكاملة للزائرين.‏وأضاف أن أمين عقد، عقب ذلك، اجتماعاً مع الكادر المتقدم في أمانة بغداد بحضور الوكيل البلدي وجميع المديرين العامين، جرى خلاله شرح تفاصيل الخطة الخدمية المعتمدة للزيارة.‏وأوضح الجنديل أن الخطة تتضمن تقسيم بلدية الكاظمية إلى ستة قواطع، يشرف على كل قاطع مدير عام، مع توفير خدمات متكاملة للزائرين تشمل أعمال التنظيف، ورفع النفايات، وتقديم الماء للمواكب الحسينية، فضلاً عن التنسيق مع أصحاب المواكب، للحفاظ على نظافة المكان وتوعية الزائرين.‏وأشار إلى وجود إشراف مباشر من أمانة بغداد على عمل الفرق التطوعية، إلى جانب تسخير جهد متكامل على طول مسارات الزائرين وبمسافة تمتد لنحو 800 متر، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية تستهدف أصحاب المواكب والزائرين على حد سواء، للحفاظ على نظافة الطرق، وضمان السلامة العامة على طول المسار المؤدي إلى العتبة الكاظمية المقدسة.