الإجازة المرضية لم تمنعه من "التزوير".. النزاهة تكشف فضيحة عقارية في واسط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"تحالف الراغبين".. إعلان مشترك حول ضمانات أمنية لأوكرانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552318-639033743341274824.jpg
الإجازة المرضية لم تمنعه من "التزوير".. النزاهة تكشف فضيحة عقارية في واسط
محليات
2026-01-07 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
232 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشفت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، عن تواطؤ ومُخالفاتٍ في عمليَّة نقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُحافظة
واسط
، مُسجّلة باسم أحد كبار الضباط في النظام البائد.
الهيئة أشارت في بيان إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق
واسط
، الذي قام بالانتقال إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاريّ بإحدى نواحي المحافظة، رصد بعد التحري والتدقيق، قيام مُدير الملاحظيَّة في نقل ملكيَّة ثلاث أراضٍ زراعيَّة مُسجّلة باسم قائد القوَّة الجويَّة في النظام البائد؛ بالرغم من قيام محكمة البداءة في الناحية بمخاطبة المُلاحظيَّة؛ بغية إعلامهم بوضع إشارة عدم تصرُّفٍ على العقارات.
وأضافت إنَّ أعمال التدقيق التي قام بها الفريق، أظهرت أنَّ الإقرار بالبيع تمَّ خارج الملاحظيَّة بعد أوقات الدوام الرسميّ، بدون وجود طلبٍ يتضمَّن الإقرار الخارجيّ يُبيّن فيه العذر الذي يحول دون الحضور إلى الدائرة، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لقانون التسجيل العقاريّ رقم (43 لسنة 1971).
وتابعت إنَّ مُدير مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ قام بعمليَّة نقل الملكيَّة؛ بالرغم من تمتُّعه بإجازةٍ مرضيَّةٍ أثناءها، حسب ما أورد التقرير التدقيقيُّ، ويشكل بفعله هذا إساءةً لاستعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات وظيفته.
وأوضحت أنَّ قاضي
محكمة التحقيق
المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بواسط أصدر أمر قبضٍ بحقّ المُتَّهم "مُدير مُلاحظيَّة"، وفقاً لأحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالموضوع كافة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٧٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّـة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بريطانيا تمنع حضور مشجعي "فريق "إسرائيلي" من حضور مباراة
15:00 | 2025-10-16
واشنطن تمنع "إسرائيل" من تشديد العقوبات على حماس
11:53 | 2025-10-25
بالفيديو.. فضيحة في تركيا والسبب "الخيار"
01:17 | 2025-11-08
"وحوش بشرية".. فضيحة جديدة تهز إسرائيل
10:30 | 2025-10-23
الإجازة المرضية لم تمنعه من "التزوير
النزاهة تكشف فضيحة عقارية في واسط
التسجيل العقاري
محكمة التحقيق
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
سومرية نيوز
السومرية
النزا
واسط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
محليات
34.35%
08:29 | 2026-01-06
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
08:29 | 2026-01-06
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
دوليات
25.9%
09:42 | 2026-01-05
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
09:42 | 2026-01-05
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
محليات
24.72%
00:47 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
00:47 | 2026-01-06
حقيقة وجود ازمة بغاز الطبخ في العراق
محليات
15.02%
05:08 | 2026-01-06
حقيقة وجود ازمة بغاز الطبخ في العراق
05:08 | 2026-01-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Live Talk
6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
اخترنا لك
توقعات الأمطار الفصلية في العراق.. استعدوا للجمعة والسبت
09:09 | 2026-01-07
"شح مفتعل".. النفط تتحرك لنقل غاز الطبخ لبغداد والمحافظات
09:00 | 2026-01-07
السيد الصدر يوجه رسالة لاهالي ميسان ويحذر من "الوقحين"
08:51 | 2026-01-07
حريق يلتهم مخبزاً في بغداد
08:44 | 2026-01-07
الحكومة تطمئن الشارع: رواتب الموظفين والمتقاعدين "خط أحمر" ومؤمنة بلا مخاوف
08:11 | 2026-01-07
"بمساعدة الجيران".. إنقاذ عائلة بعد احتراق منزلها في صلاح الدين (فيديو)
05:46 | 2026-01-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.