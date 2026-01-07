رواتب عائلات الشهداء والمصابين في الأنبار مهددة بالحجز.. ومناشدات للتدخل (صور)

وذكر عدد من ذوي الشهداء، أن "دائرة التقاعد طلبت منهم إثبات حضور، وإحضار (صورة قيد) وكتاب آخر من (الرعاية الاجتماعية) خلال فترة زمنية محددة من الشهر الحالي، وهو ما خلق تكدساً بشرياً كبيراً أمام الدوائر المعنية".وأشار الأهالي إلى أن " تمتاز بمساحات شاسعة، حيث تضطر عوائل تسكن في أقضية ونواحٍ بعيدة جداً عن مركز المحافظة للسفر لمسافات طويلة للوصول إلى الدائرة، والعديد منهم من كبار السن أو النساء اللواتي لا يمتلكن تلك الوثائق حالياً، مما يجعل استيفاء هذه الطلبات في الوقت المحدد أمراً شبه مستحيل".وأعربت العوائل عن مخاوفها من أن "التأخر في تقديم هذه الأوراق سيؤدي تلقائياً إلى حجز رواتبهم التقاعدية مرة أخرى، وهي مصدر دخلهم الوحيد"، معتبرين هذه الإجراءات "عقوبة جماعية" تضاعف من معاناتهم بدلاً من تكريم تضحيات ذويهم.