بعد معاناة في الغربة.. 151 عراقياً يعودون من ليبيا إلى ذويهم الأسبوع المقبل

وقال الصحاف، إن "هذه المبادرة تأتي برعاية نائب رئيس وزير الخارجية ، ومتابعة وكلاء الوزارة (شورش سعيد ومحمد حسين بحر العلوم)، وبمقترح من نتيجة تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين إلى ليبيا"، بحسب .وأوضح أن السفارة قدمت طوال المدة الماضية الدعم اللازم للمهاجرين، شمل توفير الطعام، والشراب، والملابس، والاحتياجات الضرورية اليومية.وأضاف الصحاف أن "السفارة استكملت إجراءات عودة 151 مواطناً عراقياً دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي"، مشيراً إلى أن "رئيس وافق على تخصيص طائرة نقل جوي لإعادتهم، استجابةً للمفاتحات الرسمية التي جرت عبر وسكرتير القائد العام".وبين القائم بالأعمال أن "السفارة أكملت جميع متطلبات العودة الطوعية للمهاجرين إلى أهاليهم وذويهم"، مؤكداً أن "هذا الجهد الاستثنائي يندرج ضمن استراتيجية وزارة الخارجية لتعزيز مسار العودة الطوعية، وإنقاذ الشباب العراقيين من مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر".