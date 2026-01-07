عمليات بغداد توضح بشأن قطع الطرق خلال الزيارة الرجبية

وذكرت القيادة في مؤتمر صحفي حضرته ، انه "عولنا على الجهد الاستخباري ومنعنا المظاهر المسلحة هناك جهد كبير خدمي ستنفذه كل الوزارات والجهات الساندة، واكدنا على نقاط الركاب وتهيئة عجلات النقل لإعادة الزائرين إلى بيوتهم ".وتابعت، ان "احدى التوجيهات الرئيسية هي عدم نصب السرادق داخل الشوارع"، مشيرة الى انه " لن تكون هناك قطوعات وفي حالة الاضطرار سيتم قطع بعض الطرق".