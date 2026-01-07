"بلا مظاهر مسلحة".. محافظ بغداد يعلن ملامح الخطة الرجبية ويضع ضوابط نصب المواكب

وأكد العطواني في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، أن الخطة الأمنية ستعتمد بشكل أساسي على الجهد الاستخباراتي والابتعاد عن المظاهر المسلحة، كاشفاً عن إخضاع 50 محوراً لعمليات تفتيش دقيقة لتأمين المسارات وتوفير بيئة آمنة للوافدين صوب .وأوضح المحافظ أن الزيارة ستشهد استنفاراً صحياً وخدمياً واسعاً، يتضمن نشر مفارز طبية متكاملة على كافة الطرق التي يسلكها الزائرون، وتعزيز الدور الخدمي للمواكب المنتشرة وتقديم الرعاية اللازمة لهم.وفي ملف النقل، طمأن العطواني أهالي العاصمة بأنه لا توجد قطوعات للطرق حتى الآن، مشيراً إلى تنظيم "خطوط ومسارات" محددة، بعضها للمشاة وأخرى لعجلات النقل.كما أكد أن الاجتماع ركز بشكل مكثف على خطة "التفويج العكسي" لضمان عودة المواطنين إلى مناطقهم بيسر وأريحية بعد انتهاء مراسم الزيارة.واختتم المحافظ تصريحه بدعوة أصحاب المواكب الحسينية إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية، وعدم نصب السرادق في حوض الشارع أو الجزرات الوسطية، لضمان استمرار حركة المرور وتسهيل انسيابية مشي الزائرين وعمل عجلات الطوارئ والبلدية.