الحكومة تطمئن الشارع: رواتب الموظفين والمتقاعدين "خط أحمر" ومؤمنة بلا مخاوف

وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "استمرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يضمن استقرار الإيرادات وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية".وأوضح أن "الحكومة ماضية بتطبيق إجراءات انضباط تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتقليص العجز المالي تدريجياً، ولا سيما ضمن موازنة عام 2026".وأشار إلى أن "القرارات الحكومية الأخيرة تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية، تقوم على تعزيز متانة المالية العامة وخفض الدين العام، مع الحفاظ على استقرار المستوى المعيشي للمواطن وضمان استمرارية الصرف".