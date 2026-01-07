"شح مفتعل".. النفط تتحرك لنقل غاز الطبخ لبغداد والمحافظات

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "نضحا حدث في أحد الأنابيب الرئيسية الناقلة للغاز من إلى المنطقة الوسطى (بغداد)"، مبيناً أن "الكوادر الهندسية والفنية باشرت بإجراءات الإصلاح العاجلة".وأضاف صابر، أن " لا يعاني من أي مشكلة في الإنتاج أو التجهيز، حيث بلغت صادرات الغاز السائل مليون طن عام 2025 وما حدث من إشارة لوجود شح مفتعل بهدف التربح غير المشروع من قبل البعض".وأكد أن "الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً لشركاتها المعنية، وتم لبدائل فوري عبر تخصيص 100 حوضية لنقل المنتوج من المستودعات الجنوبية مباشرة إلى محطات والمعامل الأهلية والحكومية في والمحافظات"، لافتاً إلى أن "شركة تعبئة الغاز بدأت بالبيع المباشر للمواطنين في المناطق التي تشهد نقصاً".وكشف عن "خطة مستقبلية تتضمن استبدال مقطع الأنبوب المتضرر وزيادة الطاقة الخزنية في المعامل والمستودعات لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً".