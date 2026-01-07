توقعات الأمطار الفصلية في العراق.. استعدوا للجمعة والسبت

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعتها ، ان "الصورة ادناه تمثل توقعات نموذج الطقس الاوربي الموسمي ECMWF للأمطار لفترة ( فبراير – آذار – نيسان/ 2026)، ويمثل أحتمال الفئة الأكثر ترجيحاً للهطول مقارنة بالمعدل المُناخي (1993–2016)".وأضاف ان "التوقعات تشير لما تبقى من موسم الامطار في إلى موسم معتدل مطرياً، للفترة أعلاه قريب من الطبيعي، مع تباين زمني ومكاني في الهطول، دون اشارات على توقعات بالجفاف خلال هذه الفترة".وأضاف ان "شمال العراق سيميل إلى فرص أمطار قريبة من المعدل أو أعلى بقليل، اما ستكون الأمطار ضمن المعدلات الطبيعية بفترات نشاط متقطعة، فيما لا يشهد جنوب العراق إشارات جفاف واضحة، والتوقعات تشير إلى أمطار ضمن المعدل العام، وربما بعض التحسن مقارنة بمواسم أضعف".وأكد ان "اول الحالات خلال هذا الشهر ستبدأ يوم الجمعة القادمة وتستمر السبت المقبل".