مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في 15 كانون الثاني ببغداد

وذكر بيان للمجلس، انه "أقر تعطيل الدوام الرسمي في ، ليوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026".وأضاف، ان "ذلك بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليهما السلام)".