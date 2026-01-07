هل تعلن باقي المحافظات عطلة رسمية الخميس بعد المقبل أسوة ببغداد؟

واليوم ، الذي جاء ضمن الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بإحياء الزيارة الرجبية، اقتصر على تعطيل الدوام في ؛ نظراً لما تشهده المدينة من زخم بشري كبير وحركة ملايين الزائرين القادمين من مختلف المحافظات، الأمر الذي يتطلب تقليل الضغط على الطرق والمؤسسات الرسمية.مطالبات شعبية وموظفون يترقبونوعبّر موظفون في عدد من المحافظات، بينها ، ، ، ، والبصرة ومحافظات أخرى، عن "استيائهم من حصر العطلة ببغداد"، مؤكدين أن "أعداداً كبيرة منهم تشارك سنوياً في الزيارة الرجبية، سواء عبر المسير مشياً على الأقدام أو التوجه إلى العاصمة قبل يوم أو يومين من الذكرى".ويقول عدد من الموظفين إن "استمرار الدوام الرسمي في محافظاتهم يضعهم أمام خيارين صعبين إما الالتزام بالدوام والتخلي عن المشاركة في الزيارة، أو التغيب مع ما يترتب على ذلك من مساءلات إدارية وخصم من الرواتب".صلاحيات الحكومات المحليةوتمتلك الحكومات المحلية صلاحية إعلان العطلات المحلية في محافظاتها، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو المناسبات الدينية، شرط ألا يتعارض القرار مع توجيهات .وفي السنوات السابقة، لجأت بعض مجالس المحافظات أو المحافظين إلى إعلان محلية في ذكرى استشهاد الإمام (ع)، خصوصاً في المحافظات التي تشهد انطلاق أعداد كبيرة من الزائرين باتجاه بغداد.حتى الآن، لم تصدر بيانات رسمية من غالبية المحافظات بهذا الشأن، ما أبقى الموظفين في حالة ترقب وانتظار لقرارات قد تصدر في اللحظات الأخيرة، كما جرت العادة في مناسبات مماثلة.تفاوت في القرارات يثير الجدلويرى مراقبون أن "تفاوت القرارات بين بغداد وبقية المحافظات يفتح باب الجدل سنوياً حول سياسة العطل الرسمية في ، وغياب رؤية موحدة تراعي البعد الديني والاجتماعي، إلى جانب الاعتبارات الإدارية والاقتصادية".ويشير المراقبون إلى أن "الزيارة الرجبية تمثل واحدة من أكبر المناسبات الدينية التي تشهدها البلاد، وتستدعي – بحسب رأيهم – تنسيقاً أعلى بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، لتخفيف الضغط عن الموظفين والدوائر، وضمان انسيابية الحركة وأمن الزائرين".هل من قرارات مرتقبة؟في ظل تصاعد المطالبات، لا يُستبعد أن تعلن بعض المحافظات، خلال الساعات أو الأيام المقبلة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس، خصوصاً تلك التي تشكل ممراً رئيسياً لحركة الزائرين أو تشهد مشاركة واسعة في الزيارة.ويبقى آلاف الموظفين بانتظار حسم الموقف رسمياً، آملين أن تستجيب حكوماتهم المحلية لمطالبهم، وتمنحهم فرصة المشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام) دون تبعات إدارية.