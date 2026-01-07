"حتى الان يوجد تهاون".. المرور تصدر تحذيرا مهما للسائقين

وقالت المديرية في مقطع فيديو تابعته ، ان "وضع فكرة حزام الأمان في السيارات كانت عام 1947، وفي عام 1956 بدات شركات تصنيع السيارات باعتماد حزام الأمان".وأضافت "عام 1964 اصبح حزام الأمان صفة قياسية بجميع السيارات وفي عام 1968 اصبح حزام الأمان الزامي وقانوني"، موضحة انه "اليوم وبعد اكثر من 60 عاما من هذا التطور والوعي ما يزال العديد من السائقين لايرتدون حزام الأمان".وأكدت ان "حزام الأمان هو ابسط وسيلة لحماية حياة السائق والراكبين"، متساءلة "لماذا هذا التهاون وعدم الالتزام وارتداء حزام الأمان؟".