وزير السيد الصدر: لا تؤذوه بالانجرار خلف الفتنة والتصعيد

وقال العراقي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها ، "فلا تؤذوه بالانجرار خلف الفتنة والتصعيد".وأضاف "فالله ولي الذين آمنوا.. وكل من ينجر خلف فتنتهم فهو منهم وليس منا".