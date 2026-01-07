اعتقال مشعوذ يمارس السحر في النجف

وجاء في بيان للمديرية، "بعمليتين منفصلتين استخبارات ومكافحة ارهاب الأشرف تلقي القبض على مشعوذ يقوم بممارسة السحر والأعمال المنحرفة مستغلاً الاستمالات العاطفية للمواطنين".

ولفت البيان الى "ضبط داخل داره على مواد يستغلها لهذا الغرض".

وفي شأن آخر، أشار البيان الى "القبض على متهم بعد ساعتين من قيامه بإطلاق العيارات النارية قرب أحدى المجسرات في المحافظة".