محملة بأكياس وتعود لـ2003.. العثور على هياكل عظمية بأتربة رفعت من جامع "براثا"

وذكر المصر لـ ، أنه "تم العثور على كمية من الهياكل العظمية المجهولة كانت مدفونة في أنقاض وتراب داخل (كواني) أكياس، اثناء قيام لوريات (عجلات حمل كبيرة)، بتفريغ حمولة الانقاض والاتربة في موقع التربية الجديد بالقرب من البوابة في منطقة الطي ضمن جانب بالعاصمة ".وذكر أنه "حسب المعلومات الاولية الواردة ان الاتربة والانقاض تم رفعها من جامع ويعتقد هناك جثث مدفونة تعود الى سنة 2003".وتابع، أن "قوة امنية في مكان الحادثة لرفع الهياكل العظمية ونقلها الى الطب العدلي لغرض اجراء الفحوصات، مع فتح تحقيق بالحادثة".