الرافدين يطلق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز

واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ ، أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن ".وأضاف ان "عدد القيود الممولة بلغت 4894 مستفيداً و القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 64.941.000.000 مليار دينار عراقي ، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".