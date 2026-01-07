قرار حكومي يخص اطلاقات نهر الفرات

وقال مدير الموارد المائية في ، جمال عودة سمير، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " اتخذت إجراءً احترازياً تمثّل بتخفيض الإطلاقات المائية من مؤخر سدة حديثة لتصل إلى 150 متراً مكعباً في الثانية، لضمان الاستدامة المثلى لنهر ".وأوضح سمير، أن " شهدت انخفاضاً غير مسبوق في مناسيب المياه وصولاً إلى أدنى سعة خزن لها، ما استدعى هذا الإجراء باتجاه مقدم سدة "، مبيناً أن "الموقف الحالي مسيطر عليه لكنه قد يتفاقم خلال الأشهر المقبلة في حال شح الأمطار والسيول أو عدم ضمان الإطلاقات المائية من دول المنبع (سوريا وتركيا)".ودعا مدير الموارد المائية، الحكومة المحلية في الأنبار إلى "توجيه دوائر الماء وتأمين التخصيصات اللازمة لإطالة منصات السحب، لا سيما في المجمعات المائية الكبيرة لضمان استمرار عملها".