في بغداد.. اعتقال تيكتوكر والحكم على مغنية بالحبس

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال تيكتوكر بسبب المحتوى الهابط، فيما تم الحكم على مغنية بالحبس في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهابط في ، تم إلقاء القبض بحق التيكتوكر مصطفى ".

وأضاف المصدر أنه "تم الحكم على المدعوة جوانا علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بتهمة نشر المحتوى الهابط".