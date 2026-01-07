اندلاع حريق قرب وزارة العمل في بغداد

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق في ساحة مجاورة لمبنى في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا يوجد اي حريق داخل مقر وزارة العمل والحادث عبارة عن حادث حريق اندلع بمساحة من الحشائش والاعشاب لساحة مجاورة للوزارة".

وأضاف المصدر أنه "تمت السيطرة على الحادث".