وقال المتحدث باسم ، ان "الوزارة سجلت نحو 50 الف حالة عضة كلب خلال عام 2025، بينما تم تسجيل 19 حالة وفاة بداء الكلب اغلبها بسبب تأخر المصابين عن مراجعة ".وأضاف البدر أنّ "الحالات غير المتطوِّرة تلقّت العلاج الوقائيَّ بالشكل الصحيح"، موضِّحاً أنَّ عضَّة الكلب لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض، لكنّها تُشكّل خطراً في حال إهمال العلاج".وأكد البدر أن "الإسعاف الأوليَّ الصحيح يقلل بشكلٍ كبيرٍ من خطر الإصابة، مع ضرورة مراجعة المؤسَّسات الصحيَّة فوراً، لاسيما إذا كانت العضَّة قريبةً من الرأس"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.