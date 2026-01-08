الصفحة الرئيسية
النفط الفنزويلية تتفاوض مع إدارة ترامب بشأن بيع النفط
هزة أرضية شرق تكريت بقوة تفوق الـ4 درجات
محليات
2026-01-08 | 02:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
225 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
أعلنت
الهيئة العامة
للانواء الجوية، اليوم الخميس، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة شرق
تكريت
.
وقالت الهيئة في بيان ان "مراصدنا الزلزالية تسجل هزة حدوث هزة ارضية بقوة (4,1) درجة
شرق مدينة
تكريت
من
محافظة صلاح الدين
".
وأضافت انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين في المناطق القريبة من منطقة حدوثها شعورا متفاوتا".
وحدثت الهزة تحديدا في الساعة التاسعة من صباح اليوم بعمق 10 كم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
