هزة أرضية شرق تكريت بقوة تفوق الـ4 درجات

وقالت الهيئة في بيان ان "مراصدنا الزلزالية تسجل هزة حدوث هزة ارضية بقوة (4,1) درجة من ".وأضافت انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين في المناطق القريبة من منطقة حدوثها شعورا متفاوتا".وحدثت الهزة تحديدا في الساعة التاسعة من صباح اليوم بعمق 10 كم.