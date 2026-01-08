العـدل تعلن إطلاق سراح 1835 حدثاً خلال العام الماضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "المفرج عنهم توزعوا بواقع (885) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(398) حدثاً أُطلق سراحهم بعد إكمال مدة المحكومية، إضافة إلى (208) أحداث شملهم الإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة".وأضاف أنه "تم أيضاً إطلاق سراح (325) حدثاً بموجب ، فضلاً عن الإفراج عن (19) حدثاً استناداً إلى قرارات تمييزية".وتابعت أن "دائرة إصلاح الأحداث تواصل أداء مهامها بمهنية ومسؤولية عالية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة في آليات الإفراج، بما يسهم في إعادة اندماج الأحداث في المجتمع".