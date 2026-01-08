احتجاجاً على "التعرفة الكمركية".. تظاهرة للتجار أمام غرفة تجارة بغداد (صور)

وأفاد مراسلنا بأن المحتجين تجمعوا أمام مبنى اعتراضاً على التعديلات الأخيرة، مؤكدين تأثيرها على الحركة التجارية في الأسواق المحلية.يُذكر أن في كانت قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عن البدء بتطبيق تعريفة جمركية جديدة بنسبة 15% اعتباراً من مطلع عام 2026، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الزيادة لن تشمل السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.