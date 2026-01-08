الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "لا توجد جديدة تم فرضها على السلع المستوردة، بل استيفاء أمانات ضريبية وتحويلها الى من خلال نظام الاسيكودا".وأضاف ان "الأمانات ستتم تسويتها في نهاية السنة مع التاجر عن طريق للضرائب"، مشيرا الى أنه "لا توجد أي ضرائب جديدة تفرض على التجار أو على السلع المستوردة، وإنما فقط استيفاء الأمانات وتحويلها عن طريق نظام الاسيكودا".يذكر أن نظام الاسيكودا هو نظام إلكتروني لأتمتة بدعم من للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لرقمنة عمليات التخليص الجمركي والحد من مخاطر الاحتيال وتسهيل التجارة عبر الحدود.