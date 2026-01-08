تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "يوم غدٍ الجمعة 9 كانون الثاني، يبدأ تأثير منخفض جوي جبهوي على أجواء البلاد، حيث تسود أجواء غير مستقرة عموما، تتراوح بين نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية المثيرة لغبار محلي في بعض المناطق، وبين اجواء غائمة وهطول أمطار على فترات قد تكون غزيرة أحيانا، تشمل مدن وسط وشمال البلاد خلال ساعات النهار".وتابعت، أنه "تتحسن فرص هطول الأمطار في مدن الجنوب خلال ساعات الليل، مع امتداد تأثير الحالة إليها تدريجيا"، مشيرة الى ان "فرص واردة لهطول الثلوج على في شمال شرق البلاد، بالتزامن مع اشتداد غزارة الأمطار هناك".ولفتت الى أن "الأجواء غير ملائمة للسفر برا إلا للضرورة، لاسيما في مناطق غرب البلاد، حيث يُتوقع خلال مساء الجمعة تحول تدريجي للرياح إلى شمالية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار، خلف جبهة المنخفض الجوي" مبينة، أنه "ينتهي تأثير الحالة خلال ساعات نهار يوم السبت مع استمرار تواجد الغيوم في الاجواء على فترات، واستمرار بعض الهطول المتفرق شمال شرق البلاد".