ولادة أول نموذج ذكاء الاصطناعي لغوي (LLM) محلي في العراق

ويُعد النموذج من أوائل المحاولات الجادة في الشرق الأوسط لتأسيس بنية لغوية مدربة محليًا ومرتكزة على بيانات عربية مخصصة، ليصبح أول نموذج عراقي وواحدًا من أول عشرة نماذج عربية مماثلة، كما يندرج ضمن أوائل 100 مشروع عالمي في هذا المجال من حيث التقنيات ومنهجية التدريب.وأكد Inv. حسين، الأكاديمي في – ، أن المشروع يمثل أساسًا لبناء منظومة ذكاء اصطناعي عراقية متكاملة، تستهدف دعم والتعليمية والاقتصادية مستقبلًا، مع إمكانية دمج النموذج في منصات إدارية، طبية، ، زراعية، أمنية وغيرها داخل .ويستعد الفريق العلمي المكوّن من علي ، والأستاذة الجامعية بنار صلاح الدين حسين والأستاذ طارق يشار محمد لتوسيع التدريب على بيانات أعمق وأكثر تنوعًا، والعمل على شراكات مع جامعات ومؤسسات تقنية، بهدف إنشاء مركز بحثي للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة كمنصة علمية رائدة على مستوى المنطقة.يُذكر أن النموذج تمّت برمجته وتدريبه داخل العراق بالكامل دون الاعتماد على نماذج مغلقة المصدر، مع دمج خوارزميات من مجال معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتقنيات توليد النصوص، ليكون قاعدة أولى نحو جيل جديد من مشاريع العراقية.