البحرية الإسرائيلية تطلق النار على سفينة مصرية
ولادة أول نموذج ذكاء الاصطناعي لغوي (LLM) محلي في العراق
محليات
2026-01-08 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
شهدت الساحة العلمية إعلانًا جديدًا يعزز حضور
العراق
في مجال
الذكاء الاصطناعي
(AI)، حيث أعلن الباحث والمخترع المعتمد دوليًا من
الاتحاد الدولي
للمخترعين (IFIA) – جنيف، Inv.
يلدرم
صلاح الدين
حسين، عن تطوير أول نموذج لغوي كبير (LLM) عراقي بعنوان YILDO-LLM-100M، ليكون خطوة متقدمة نحو بناء نماذج محلية قادرة على فهم
اللغة العربية
بذكاء ووفق السياق العراقي.
ويُعد النموذج من أوائل المحاولات الجادة في الشرق الأوسط لتأسيس بنية لغوية مدربة محليًا ومرتكزة على بيانات عربية مخصصة، ليصبح أول نموذج عراقي وواحدًا من أول عشرة نماذج عربية مماثلة، كما يندرج ضمن أوائل 100 مشروع عالمي في هذا المجال من حيث التقنيات ومنهجية التدريب.
وأكد Inv.
يلدرم
صلاح الدين
حسين، الأكاديمي في
قسم الإحصاء
–
جامعة كركوك
، أن المشروع يمثل أساسًا لبناء منظومة ذكاء اصطناعي عراقية متكاملة، تستهدف دعم
الخدمات الحكومية
والتعليمية والاقتصادية مستقبلًا، مع إمكانية دمج النموذج في منصات إدارية، طبية،
إحصائية
، زراعية، أمنية وغيرها داخل
العراق
.
ويستعد الفريق العلمي المكوّن من
الأستاذ الجامعي
علي
إبراهيم محمد
، والأستاذة الجامعية بنار صلاح الدين حسين والأستاذ طارق يشار محمد لتوسيع التدريب على بيانات أعمق وأكثر تنوعًا، والعمل على شراكات مع جامعات ومؤسسات تقنية، بهدف إنشاء مركز بحثي للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة كمنصة علمية رائدة على مستوى المنطقة.
يُذكر أن النموذج تمّت برمجته وتدريبه داخل العراق بالكامل دون الاعتماد على نماذج مغلقة المصدر، مع دمج خوارزميات من مجال معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتقنيات توليد النصوص، ليكون قاعدة أولى نحو جيل جديد من مشاريع
الذكاء الاصطناعي
العراقية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أول نموذج
ذكاء الاصطناعي لغوي
العراق
الذكاء الاصطناعي
الخدمات الحكومية
الأستاذ الجامعي
الاتحاد الدولي
الاتحاد الدول
اللغة العربية
إبراهيم محمد
قسم الإحصاء
