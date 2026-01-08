السوداني: النخب الطبية العراقية اثبتت جدارتها في أعرق المؤسسات الطبية العالمية

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن الأخير "استقبل مجموعة من أطباء منظمة الوفاء للعراق، التي مقرّها في لندن، برئاسة الطبيب ، وبحضور وزير الصحّة".وعبر السوداني خلال اللقاء عن "تقديره لمبادرة المجموعة، خاصة أنها تؤدي زيارتها الثالثة الى ، حيث سبق ان قدّمت خدماتها لإجراء عمليات مهمة لعدد من افراد قواتنا المسلحة أيام الحرب على تنظيم الإرهابي"، مؤكداً "دعمه وإسناده التجربة الرائدة للمجموعة، وتشجيعه لنقل الخبرات والإسهام في تنمية قدرات الكوادر الطبية العراقية داخل العراق".وجدد السوداني، وفقاًَ للبيان، "حرص الحكومة على دعم هذه المبادرات، خاصة أن النخب الطبية العراقية قد اثبتت جدارتها في أعرق المؤسسات الطبية العالمية، وأن اشتراكها في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي العراقي، هو محل ترحاب ودعم مستمرين".من جانبهم، أكد أعضاء المجموعة "رغبتهم بالاضطلاع بأعمال تطوعية داعمة للجانب الصحي، واستعداد عدد كبير من الأطباء العراقيين في المهجر لتقديم يد العون في ما يخص تطوير الخدمات العلاجية بالعراق، والمساعدة في توفير الاختصاصات المطلوبة لاستكمال وتوفير كل مستلزمات العلاج للمواطنين العراقيين في المستشفيات العراقية".