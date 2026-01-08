رسالة من السيد الصدر الى فئة من الشباب: تحرركم سيعيشكم في غابة

وجه زعيم ، ، اليوم الخميس، رسالة الى فئة من الشباب (المتحررين)، فيما أشار الى ان افعالهم ستؤدي بيهم الى سقوط كل الأديان والقوانين، وسيجعلهم يعيشون في غابة.

ادناه الرسالة: