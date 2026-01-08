القبض على متهم بقضايا مخدرات وضبط أسلحة وأموال شرق بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "القوات الأمنية ألقت القبض على أحد الأشخاص وفق أمر قبض صادر بموجب المادة (28) من ، وذلك في منطقة بوابة شرق العاصمة".وتابعت، انه "اثناء عملية التفتيش تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأموال والمقتنيات بحوزة المتهم، شملت:• (4) مسدسات مختلفة الأنواع• (3) بنادق نوع (HK، برتا، M4)• حاويتَي عتاد خاص ببندقية M4• مبلغ قدره (95,436) دولاراً أمريكياً و (47,889,000) دينار عراقي• (11) هاتفاً نقالاً• (2) أساور ذهب مع محابس وتراجي فضة• (6) ساعات يد• جهاز لابتوب• (2) منظومة مراقبة• عجلة نوع BMW".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق".