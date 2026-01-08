عمليات ميسان ترفع حظر التجوال داخل المحافظة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه " تعلن عدم وجود أي حظر تجوال داخل المحافظة اليوم".وذكرت ان "القرار يشمل الأقضية والنواحي"، مؤكدة أن "الوضع الأمني جيد ومستقر حاليا".